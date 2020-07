Caserma Piacenza: «Gli illeciti più gravi nel lockdown, faccio fatica a definire questi soggetti ‘carabinieri’» (Di mercoledì 22 luglio 2020) La conferenza stampa sui fatti della Caserma Piacenza sequestrata questa mattina in via Caccialupo nella città dell’Emilia-Romagna ha svelato un quadro decisamente complesso e che suscita irritazione. Sei militari sono stati arrestati, alcuni di questi sono in carcere e altri ai domiciliari. Le accuse sono quelle di tortura, estorsione e spaccio. Il procuratore capo di Piacenza non ha peli sulla lingua nel definire i contorni di questa operazione, condotta da Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia Locale. LEGGI ANCHE > Accuse di tortura e spaccio, arrestati sei carabinieri e sequestrata la Caserma Caserma Piacenza, la reazione della procura «Tutti gli illeciti più gravi sono ... Leggi su giornalettismo

