Canovi: “Difficile l’addio di Ausilio all’Inter” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alessandro Canovi sul futuro di Piero Ausilio Nel suo intervento a TMW Radio, il noto agente Alessandro Canovi ha parlato anche di Inter. In particolare della possibilità che Piero Ausilio lasci il club nerazzurro per andare alla Roma. Ecco le sue parole in merito. “Ausilio alla Roma? Non credo che ora abbandoni una corazzata per andare in un veliero. Ma di sicuro dovranno cercare un nuovo ds, perché c’è n’è uno. Ma fare il ds non è solo fare la campagna cessioni-acquisti, ma fare da collante tra società e squadra”. (fonte: TMW Radio) L'articolo Canovi: “Difficile l’addio di Ausilio all’Inter” proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Canovi “Difficile