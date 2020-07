Canigiani (direttore marketing Lazio): «Speriamo di riavere i tifosi allo stadio a settembre» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei del ritorno dei tifosi allo stadio Marco Canigiani, direttore marketing della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei del ritorno dei tifosi allo stadio e di come gli stessi potranno essere rimborsati. Le sue parole. RIMBORSO – «Tra pochi giorni ci saranno delle novità e i tifosi sapranno cosa fare. Seguiremo le linee guida date dalle autorità. Stiamo predisponendo i voucher per il rimborso. I soldi potranno essere riutilizzati. Stiamo definendo gli ultimi dettagli». RITORNO allo ... Leggi su calcionews24

