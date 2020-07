Benevento: il Monaco perde in amichevole, Glik non convocato (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cambia il tecnico, non cambia il destino di Kamil Glik. Salutato Robert Moreno, il difensore polacco non ha disputato neanche la prima amichevole del nuovo corso targato Nico Kovac. Il centrale, destinato a vestire la maglia del Benevento, non è stato nemmeno convocato per il test odierno contro lo Standard Liegi. La curiosità riguarda proprio le convocazioni diramate dall’ex tecnico del Bayern Monaco. Il nome di Glik, infatti, non figurava neanche tra gli assenti, dove invece spiccavano due conoscenze del calcio italiano come Pietro Pellegri e Stefan Jovetic (insieme a Cesc Fabregas). Un indizio di come l’esperienza francese del difensore polacco possa definirsi conclusa. Si attende solo la ... Leggi su anteprima24

Max_Mogavero : #Benevento, affare Glik: il direttore sportivo del #Monaco si trincera dietro un no comment sul trasferimento del d… - Max_Mogavero : Il #Benevento è pronto a consolarsi con Kamil Glik: l'acquisto del difensore polacco potrebbe essere definito già q… - Max_Mogavero : #Benevento, in chiusura l'operazione per l'acquisto di Kamil Glik dal #Monaco: già la settimana prossima potrebbe s… - AndreCardi : RT @enzolampard: È fatta, Kamil #Glik è del #Benevento, il difensore lascia il #Monaco, affare da 3M + bonus #calciomercato -