ANM replica a Borrelli: “Bus in via Caravaggio era guidato da una nostra tirocinante” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Anm risponde al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: quest’ultimo aveva chiesto chiarimenti sul video di un bus bloccato per un errore di manovra in via Caravaggio (che secondo l’autore del filmato era guidato da un minorenne). Avviata indagine interna. Anm risponde al consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, il quale aveva chiesto chiarezza su … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : ANM replica ANM replica a Borrelli: "Bus in via Caravaggio era guidato da una nostra tirocinante” 2a News Mario Biondo: il processo va avanti. In arrivo novità clamorose | VIDEO

In arrivo novità clamorose | VIDEO Il Tribunale di Palermo ha deciso di non archiviare il caso della morte del cameraman siciliano Mario Biondo. News | Mario Biondo: il processo va avanti. Si riparte ...

Bus guidato da un 15enne, la smentita di Anm: "E' una tirocinante". Ma l'autista viene sospeso

"In un video diffuso sui social è possibile notare un minorenne guidare un bus del trasporto pubblico napoletano". E' quanto denunciano Gianni Simioli e Francesco Emilio Borrelli: ”Una follia. Abbiamo ...

In arrivo novità clamorose | VIDEO Il Tribunale di Palermo ha deciso di non archiviare il caso della morte del cameraman siciliano Mario Biondo. News | Mario Biondo: il processo va avanti. Si riparte ..."In un video diffuso sui social è possibile notare un minorenne guidare un bus del trasporto pubblico napoletano". E' quanto denunciano Gianni Simioli e Francesco Emilio Borrelli: ”Una follia. Abbiamo ...