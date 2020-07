A Piacenza sei carabinieri sono stati arrestati e una caserma è stata messa sotto sequestro (Di mercoledì 22 luglio 2020) A Piacenza almeno sei carabinieri sono stati arrestati e una caserma è stata messa sotto sequestro nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la polizia. La caserma sequestrata, secondo quanto scrivono i giornali locali, sarebbe quella via Caccialupo. I Leggi su ilpost

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - MediasetTgcom24 : Arrestati sei carabinieri e sequestrata una caserma a Piacenza #Piacenza - repubblica : Piacenza, caserma sequestrata e oltre sei carabinieri arrestati: accuse di spaccio, estorsione e tortura [aggiornam… - andrea41183532 : RT @confundustria: La magistratura ha sequestrato una caserma dei Carabinieri . Arrestati sei carabinieri accusati di spaccio, estorsione e… - gjscco : RT @Virus1979C: Piacenza, caserma sequestrata e oltre sei carabinieri arrestati: accuse di spaccio, estorsione e to… -

Ultime Notizie dalla rete : Piacenza sei

Sei carabinieri sono stati arrestati a Piacenza per arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni, spaccio di droga e una caserma dell’Arma in città è stata sequestrata per la prima volta in Italia ...Sequestrata la caserma dei carabinieri a Piacenza per spaccio, tortura ed estorsione. In manette sei militari. PIACENZA – E’ stata sequestrata la caserma dei carabinieri di Piacenza nell’ambito ...