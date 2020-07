A Piacenza è stata sequestrata una caserma e arrestati almeno sei carabinieri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una caserma dei carabinieri è stata sequestra e almeno sei militari arrestati, alcuni già in carcere altri agli arresti domiciliari. È un’inchiesta senza precedenti quella condotta dalla Procura della Repubblica di Piacenza che ha portato all’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare per i militari di una caserma della Compagnia di Piacenza. I reati contestati andrebbero dallo spaccio, all’estorsione fino alla tortura. La stazione è quella di via Caccialupo e per la prima volta in Italia una caserma viene messa sotto sequestro. L’indagine avrebbe scoperchiato anni di illegalità. A guidare l’inchiesta il neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella ... Leggi su linkiesta

