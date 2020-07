Zingaretti, un agguato a tempo di record. "Prenderei il Mes", più di un sospetto: picconata a Conte nel giorno sbagliato (Di martedì 21 luglio 2020) "Il Mes non è il nostro obiettivo". Giuseppe Conte è costretto a ribadirlo quasi prima di festeggiare l'accordo sul Recovery Fund: 209 miliardi dall'Europa che, sulla carta, ridanno fiato al suo governo. Ma c'è qualche problema: innanzitutto, quei soldi non arriveranno prima della primavera 2021, i più ottimisti sperano in una accelerazione per gennaio. Dunque, anche considerato che di quei 209 sono 127 i miliardi "in prestito", con le stesse condizioni di interessi del Mes, è logico che qualcuno chieda di ricorrere al Fondo salva-stati, che garantisce un'erogazione immediata. Altro che "attenzione morbosa", l'accusa che Conte rivolge indirettamente ai giornalisti. Perché a richiedere il Mes, nelle ore in cui la trattativa al Consiglio Ue volgeva al termine, è stata proprio la ... Leggi su liberoquotidiano

Come sottolinea anche la Stampa, il Pd lo vuole comunque, come ammesso candidamente dal segretario Nicola Zingaretti a In Onda: "Il Mes lo prenderei. Ho grande rispetto per il premier, che deve tener ...

Come sottolinea anche la Stampa, il Pd lo vuole comunque, come ammesso candidamente dal segretario Nicola Zingaretti a In Onda: "Il Mes lo prenderei. Ho grande rispetto per il premier, che deve tener ...