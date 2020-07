Zingaretti “In Europa vinta battaglia contro i sovranisti” (Di martedì 21 luglio 2020) “Abbiamo vinto una grande battaglia in Europa contro i sovranisti. Grazie al Governo arriveranno centinaia di miliardi di euro per cambiare questo Paese. Ora bisogna fare bene, in fretta e con una visione”. Cosi’ in un video su Facebook il segretario del Pd Nicola Zingaretti. abr/mrv/red L'articolo Zingaretti “In Europa vinta battaglia contro i sovranisti” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

davidefaraone : Trovo incredibile che in piena crisi economica #Zingaretti si diletti a polemizzare con noi e tutti i riformisti. A… - Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ La notte dei coltelli e degli inganni in CdM. Tutti contro tutti. Conte vs Di Maio, Cont… - FrancyP_ : RT @LetturePersiane: Ai quattro liberali italiani rimasti, farei gentilmente notare che #Rutte, quello dei controlli e del rigore dei conti… - luciensabre : RT @anari56: Ma Zingaretti che gongola per il recovery found dite che ha già letto le 68 pagine in inglese che lo accompagnano? -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “In De Luca scivola su Zingaretti: è andato in giro a brindare, ma Dio c’è e ha preso il Covid Corriere della Sera