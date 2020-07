X Factor 2020, ecco quando inizia, la data ufficiale e i giudici (Di martedì 21 luglio 2020) Confermata la data ufficiale di X Factor 2020 su Sky: ecco quando inizia il talent, chi saranno i giudici e il conduttore. X Factor 2020 ha una data ufficiale: il programma inizia il 17 settembre e in occasione degli upfront di Sky per la prossima stagione televisiva sono stati confermati altri dettagli sulla nuova edizione. I giudici saranno Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l'obiettivo di trovare i 12 giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al ... Leggi su movieplayer

XFactor_Italia : Tutte le info qui: - XFactor_Italia : Spoiler: siamo già tutti pazzi di @MarroneEmma ?? #XF2020 - mery_claire91 : RT @XFactor_Italia: Tutte le info qui: - SkyTG24 : #XF2020, parte il 17 settembre il viaggio nella musica di Sky Uno - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 17 settembre in prima serata su Sky Uno prende il via la nuova edizione di X Factor -

