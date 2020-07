Una splendida eccezione nel deserto di rivali (Di martedì 21 luglio 2020) La Juventus si avvia a vincere sbadigliando il suo nono scudetto consecutivo, sarà il primo di Sarri, proprio lui era stato l'unico vero allenatore che durante questo noioso decennio - per assenza di rivali - ha provato a contrastare l' ... Leggi su tuttonapoli

La Juventus si avvia a vincere sbadigliando il suo nono scudetto consecutivo, sarà il primo di Sarri, proprio lui era stato l'unico vero allenatore che durante questo noioso decennio - per assenza di ...

Juventus-Lazio 2-1: le pagelle. Dybala d’incanto, CR7 fa 30. Che Rabiot!

Szczesny 6,5 - Ha veramente poco e niente da fare per 80 minuti. Sotto pressione solo negli ultimi 10 quando Immobile lo trafigge dal dischetto, dove poteva dare una mano in uscita a Bonucci, e quando ...

