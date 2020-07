Un posto al sole, spoiler 21 luglio 2020: Viola reagisce male ad un regalo (Di martedì 21 luglio 2020) Le Anticipazioni di Un posto al sole, per la puntata del 21 luglio 2020 in onda alle 20.45 su Rai 3, svelano che il ritorno di Dolly a Palazzo Palladini sarà abbastanza turbolento. Intanto, Viola sarà felice di festeggiare il suo compleanno, nonostante l’ansia per l’incarico di Eugenio, ancora alle prese con il clan di Tregara. Gli spoiler di Un posto al sole della puntata di domani raccontano poi che Angela proverà a rallegrare la sua amica del cuore Viola facendole un regalo di compleanno che, tuttavia, non le sarà molto gradito. Marina invece dovrà fare i conti con la gelosia di Fabrizio e la voglia di Ferri di metterle i bastoni tra le ruote per ... Leggi su kontrokultura

