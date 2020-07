Uefa, Ceferin: “Felice che il calcio stia tornando in tutta Europa. Per ora si giocherà a porte chiuse” (Di martedì 21 luglio 2020) “Neanche la Seconda Guerra Mondiale ha fermato completamente il calcio, a differenza della crisi del Covid-19. Da un punto di vista professionale, c’è stata molta pressione e molto lavoro, ma sono felice e sollevato che il calcio stia tornando in tutta Europa”. Così il presidente della Uefa Aleksander Ceferin nel commentare il ritorno graduale del calcio in tutta Europa che avrà il suo culmine nella ripresa di Champions ed Europa League ad agosto. Per il momento, fino al termine della stagione, non si vedrà il pubblico nelle competizioni europee: “Ci ho creduto fin dal primo momento. Bisogna essere sempre ottimisti. Bisogna avere ... Leggi su sportface

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Michele Uva, vice presidente UEFA. Ecco quanto dichiarato: “Barcellona-Napoli? Il ...

Uefa, vice pres. Uva: “Non possiamo imporre un salary cap”

Uva in merito alla sentenza sulla squadra allenata da Pep Guardiola ha dichiarato: “I documenti sono stati oggetto di analisi da parte di giudici. Non si possono dare giudizi sulle sentenze di organis ...

