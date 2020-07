The Resident 2, perché non va in onda su Rai 1: cosa c’è al suo posto (Di martedì 21 luglio 2020) The Resident 2 non va in onda stasera 21 luglio su Rai 1. Il medical show americano è stato infatti sospesa e da oggi verranno proposte le repliche della serie Sorelle. Sonno bastate le prime due puntate di The Resident 2 per far capire alla rete che il prodotto non avrebbe funzionato. Il motivo per cui The Resident 2 non va in onda stasera su rai 1 è da ricercare proprio negli ascolti bassi ricevuti nei primi due episodi della serie televisiva. E sia, quando gli ascolti non ci sono i programmi vengono tagliati. E a questa amara legge non è scampata nemmeno The Resident 2. The Resident 2 tagliato dopo il 10% Le prime due puntate di The Resident 2 hanno registrato il 10% di share, pari a 1.818.000 spettatori. Evidentemente troppo ... Leggi su italiasera

Raiofficialnews : #TheResident, la 2^ stagione: da stasera, martedì #14luglio, in prima serata su @RaiUno - k_arme : oggi tra la storia di the resident e pechino express sono incazzata con la rai. - ColdParachutes_ : SCUSATE CADO DALLE NUBI COS’È STA STORIA CHE STASERA C’È LA REPLICA DI SORELLE E NON C’È THE RESIDENT???? L’hanno g… - italiaserait : The Resident 2, perché non va in onda su Rai 1: cosa c’è al suo posto - zoececchinato : RT @bradleysbitch: ho letto che The Resident non andrà in onda su Rai2 perché ha floppato quindi vi dico che Conrad Hawkins non ve lo merit… -