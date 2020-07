Sassuolo-Milan, De Zerbi: “Poca voglia di non prendere gol” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Nel primo tempo, al di là dei due gol rivedibili subiti in cui è venuta fuori troppa poca voglia di non prendere gol, abbiamo fatto bene. Il Milan era in palla e lo sapevamo, avevo detto ai miei giocatori che era la partita più difficile. Poi l’espulsione: in questo momento non possiamo permetterci un uomo in meno contro il Milan”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi al termine del match perso contro il Milan al Mapei Stadium: “Dei dieci rimasti in campo nel secondo tempo sette-otto pensavano di poter pareggiare – aggiunge il tecnico dei neroverdi ai microfoni di Sky Sport – gli altri due-tre no e questo mi dà fastidio. Se pensiamo di non metterci tutto quello che abbiamo, io dico ... Leggi su sportface

