Remedy assume sviluppatori per un nuovo misterioso gioco multiplayer online (Di martedì 21 luglio 2020) Remedy Entertainment, lo studio dietro l'acclamato Control, sta assumendo per il suo nuovo misterioso gioco multiplayer online.Questo nuovo titolo online è in realtà sviluppato da Vanguard, come rivelato dalla stessa società; Vanguard è un nuovo team di sviluppo interno con un focus su esperienze multiplayer innovative. L'annuncio di lavoro è per un Technical Director.La posizione di lavoro è indirizzata a coloro che hanno "lavorato in ruoli di Technical Director o Lead Programmer in uno o più cicli completi di progettazione, costruzione, lancio e gestione di un gioco online come servizio(GAAS)".Leggi altro... Leggi su eurogamer

