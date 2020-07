Recovery, Mattarella soddisfatto dall’esito degli accordi riceve il premier al Colle per ringraziarlo (Di martedì 21 luglio 2020) “E’ stato un Consiglio europeo estenuante, ma che alla fine arriva a risultati che rafforzano l’Europa e che ora impongono all’Italia di predisporre rapidamente un concreto ed efficace programma di interventi per garantire il superamento dell’emergenza economica legata al coronavirus”. E’ il primo commento a caldo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando stamane al Quirinale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un incontro nel coso del quale il Capo dello Stato ha speso parole di elogio per l’operato del premier e per l’accordo raggiunto, che permetterà in tempi brevi al nostro Paese di poter disporre delle migliori condizioni così da poter attuare al meglio gli interventi di natura economica e sociale, fissati dal governo. Max L'articolo ... Leggi su italiasera

