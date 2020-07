Recovery Fund, Zingaretti: “Il successo di ieri dimostra che l’Europa va cambiata e non abbattuta” (Di martedì 21 luglio 2020) “In questo momento molto difficile, e quello che è accaduto ieri a Bruxelles lo conferma, quello che serve è proprio la determinazione, la ricchezza delle idee, la chiarezza degli obiettivi, in questo caso di un’Europa che non solo non va abbattuta ma che sicuramente deve cambiare. E dopo il successo di ieri c’è anche la consapevolezza che è possibile”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un videomessaggio di saluto trasmesso durante una conferenza stampa del partito a Palazzo Pirelli, a Milano, dopo l’ingresso nel partito di 58 esponenti della stagione “arancione” del capoluogo e di Campo progressista. L'articolo Recovery Fund, Zingaretti: “Il successo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

