Recovery Fund, sovranisti in ordine sparso. Salvini: «Una fregatura: è un SuperMes». Meloni si smarca: «Conte si è battuto. Ma poteva andare meglio» (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio)Tutti soddisfatti per l’accordo raggiunto all’alba dal Consiglio europeo sul Recovery Fund, tranne i più irriducibili del fronte sovranista. Nel segno del derby Italia-Olanda andato in scena per tutti i quattro giorni di vertice tra Mark Rutte e Giuseppe Conte, gli sContenti per come siano andate le cose a Bruxelles sono ora l’olandese Geert Wilders, prossimo avversario del premier olandese alle imminente elezioni nazionali, e il leghista Matteo Salvini, che già parla di «una fregatura grossa come una casa». Wilders ha rinfacciato a Rutte di essersi rimangiato la promessa di non concedere denaro agli italiani, che sono «tre volte più ricchi degli olandesi e lì difficilmente pagano ... Leggi su open.online

