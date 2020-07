Recovery Fund: altri esperti al servizio di Conte (Di martedì 21 luglio 2020) Trovati gli accordi per il Recovery Fund: i leader dell’Unione europea hanno concluso l’accordo da 750 miliardi di euro. Grandissima soddisfazione è stata espressa da Giuseppe Conte che più di una volta ha dovuto lottare per arrivare al compromesso. “Siamo soddisfatti. Abbiamo approvato piano di rilancio ambizioso. È un momento storico per l’Europa e per l’Italia“, queste … L'articolo Recovery Fund: altri esperti al servizio di Conte proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

