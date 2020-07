Perché The Resident 2 non va più in onda su Rai 1? (Di martedì 21 luglio 2020) Perché The Resident 2 non va più in onda su Rai 1? Complice il calo degli ascolti, Rai 1 ha deciso di sospendere la messa in onda in prima serata di The Resident 2. Il medical drama, giunto alla seconda stagione e già rinnovato per una terza negli Stati Uniti, è stato sospeso in casa Rai poiché l’esordio della scorsa settimana non ha portato i risultati sperati. In una stagione carente come quella estiva, dove i palinsesti sono costantemente rimpolpati di programmi e film in replica, The Resident era una boccata d’aria fresca con la sua avvincente seconda stagione e invece pare che la Rai manderà al suo posto un’ennesima fiction in replica (Sorelle, con Anna Valle). La prima puntata di The ... Leggi su tpi

