Pechino Express cambia nome e rete, approdo su Sky Uno: ci sarà Costantino Della Gherardesca? (Di martedì 21 luglio 2020) Pechino Express, l'adventure game andato in onda per molti anni sulla seconda rete di Casa Rai, fa le valigie e trasloca. Il programma, che vede alcune coppie vip mettersi alla prova con ammalianti e impegnativi viaggi in giro per il mondo, approda ufficialmente nella stagione 2020/2021 di Sky Uno, così come svela la presentazione dei...

