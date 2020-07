Omicidio a fermata bus Milano, arrestato 19enne egiziano (Di martedì 21 luglio 2020) commenta La polizia ha arrestato a Milano un ragazzo di 19 anni, di nazionalità egiziana, perché ritenuto uno dei responsabili dell'Omicidio del 28enne marocchino Mouhssine Antar, avvenuto la sera del ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ma la mamma della vittima, Elisabetta Rocca, non si è mai data per vinta e, finalmente, ora può sperare, perché il capo della Procura, Francesco Menditto, ha deciso di riaprire il caso, indagando per ...Nelle prime ore di questa mattina, la polizia ha arrestato in esecuzione del fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, un 19enne cittadino egiz ...