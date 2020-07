Napoli shock, alla guida dell'autobus c'è un 15 enne (Di martedì 21 luglio 2020) Un 15 enne domenica sera si è messo alla guida di un bus pubblico a Napoli. A raccontarlo è il quotidiano 'Il Mattino', che rivela come automobilisti e passanti siano "rimasti sconcertati" nel vedere il minorenne al volante incastrato e incapace di superare una rotatoria in via Manzoni, nel quartiere Vomero. Il 15 enne non è riuscito a portare a termine la manovra intorno alla rotonda e in suo soccorso è uscito un accompagnatore, un uomo adulto» con i capelli bianchi e mascherina sul volto, che ha preso il volante e ha consentito al bus di effettuare correttamente la curva.Colombia Spaventoso incidente in Colombia, nel comune di Pueblo Viejo, lungo la strada ... Leggi su panorama

Cos’è diventata l’Atalanta? Se lo stanno chiedendo in tanti negli ultimi tempi. All’inizio il giocattolo di Gian Piero Gasperini era considerato una bella sorpresa, poi un mezzo miracolo, poi ancora u ...

Campania, oltre 400 aziende in crisi e pioggia di licenziamenti. Arriva un autunno «caldo»

Le vertenze simbolo di Whirlpool e Jabil sono purtroppo solo la punta dell’iceberg. Ma la recessione causata dal Covid-19 ha colpito la regione molto più pesantemente e in profondità con effetti devas ...

