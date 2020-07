Napoli, in arrivo 31 nuovi bus su tutte le linee (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 31 i nuovi bus già consegnati ad Anm e che entrano in circolazione dai prossimi giorni a Napoli. A questi si aggiungeranno altri 9 bus in consegna entro la fine di questa settimana. E’ pronta quindi a circolare la metà della nuova flotta degli autobus acquistata con un finanziamento al 70% della Regione Campania e al 30% dalle casse di Anm e che garantiranno ai napoletani e ai turisti che stanno tornando in città, una mobilità nettamente più confortevole e più rapida. I nuovi bus manderanno infatti in pensione i vecchi mezzi acquistati negli anni 1996 e 1997, ormai usurati. La nuova flotta è costituita da autobus di 12 metri con aria condizionata, ... Leggi su anteprima24

_Alexx_14 : @GiuseppeSavito @carmine32495506 @LicoCarlo @Carloalvino Beh spud ieri ha detto mercoledì. Alvino in tutta la tratt… - Giusepp27612020 : Sveglia @sscnapoli, qui non abbiamo bisogno di giocatori che dopo un anno ti chiederanno il doppio dell'ingaggio o… - ContropiedeA : L'ex ds del Sassuolo: 'Politano non arrivò nel 2018 a Napoli per colpa dei neroverdi' - - kupaleon : RT @NicoSchira: Il #Napoli ristruttura la propria formazione Primavera: in arrivo come direttore sportivo l'ex Palermo e Cosenza Aladino #V… - dottalessandro2 : RT @erosazzurro: Amo il Napoli è so quanto l'amate voi, sono sempre stato serio e non amo giocare con i sentimenti?? chi mi conosce bene lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli arrivo Caldo intenso in arrivo su Napoli. Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni Grande Napoli Coronavirus, 6 giocatori positivi in Spagna: salta Deportivo La Coruña - Fuenlabrada (serie B)

Rinvio per coronavirus. È accaduto in Spagna nell’ultima giornata della Segunda Division. Non si è giocata la sfida tra Deportivo La Coruña e Fuenlabrada. Il motivo? Sei giocatori della squadra ospite ...

IL PARERE - Vazquez: "Jovic? Ha bisogno di fiducia, Callejon? Il Napoli gli ha dato tutto"

Martin Vazquez, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Jovic? Non ha po ...

Rinvio per coronavirus. È accaduto in Spagna nell’ultima giornata della Segunda Division. Non si è giocata la sfida tra Deportivo La Coruña e Fuenlabrada. Il motivo? Sei giocatori della squadra ospite ...Martin Vazquez, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Jovic? Non ha po ...