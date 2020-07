Mina Project: Lorena Favot e Rudy Fantin il 23 Luglio Villa Pighin di Pavia di Udine (Di martedì 21 luglio 2020) Due artisti di altissimo livello reinterpretano il repertorio di un mostro sacro della musica italiana. È questa la ricetta del secondo appuntamento del Festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi, che ha preso il via lo scorso 15 Luglio con il riuscitissimo concerto pianistico di Matteo Bevilacqua. L’appuntamento è ora quindi a giovedì 23 Luglio con “Mina Project”, ambizioso progetto jazz del duo Lorena Favot (voce, loops e percussioni) e Rudy Fantin (pianoforte). Ad ospitare lo spettacolo sarà la suggestiva Villa Pighin di Pavia di Udine (frazione di Tissano), inizio ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Mina Project

Il Friuli

Ormai da qualche tempo, la passione per il retrogaming può trovare libero sfogo con diverse mini-consolle rievocative, tra cui il Nintendo Classic Mini, ed il NeoGeo Mini: presto, però, al novero dei ...Il marchio austriaco Project Audio si è sempre distinto tra gli appassionati per la qualità dei suoi giradischi; le elettroniche della serie Box sono note più per le loro piccole dimensioni che per le ...