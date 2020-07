Milano, altro incidente in monopattino: trauma cranico per 36enne (Di martedì 21 luglio 2020) Ancora un incidente in monopattino a Milano: un uomo di 36 anni, di nazionalità tunisina, è caduto alle 3.45 in via Vitruvio e ha battuto violentemente la testa mentre stava guidando uno dei mezzi ... Leggi su leggo

Yogaolic : #Milano, un altro incidente con il monopattino elettrico: in ospedale un uomo di 35 anni - Ettore572 : RT @leggoit: Milano, altro incidente in monopattino: trauma cranico per 36enne - leggoit : Milano, altro incidente in monopattino: trauma cranico per 36enne - MissMar16662447 : RT @Zetaricordi: L’altro ieri 2 donne sono state uccise e altre 2 sono state violentate tutte da italiani. Poi lo stesso giorno una signora… - FeCompagnone : RT @Zetaricordi: L’altro ieri 2 donne sono state uccise e altre 2 sono state violentate tutte da italiani. Poi lo stesso giorno una signora… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano altro Milano, altro incidente in monopattino: trauma cranico per 36enne Leggo.it Altri palazzi all’orizzonte, i 5 Stelle accusano: "Siamo congestionati"

Dall’altro la Giunta Ghilardi dà il via libera ai progetti edilizi ... in parte di proprietà della parrocchia e in parte del Comune dopo la soppressione dell’Ente Comunale Assistenza Milano. Per ...

Le Borse di oggi 21 luglio: i mercati brindano all'intesa Ue

MILANO - Le Borse mondiali brindano all'intesa raggiunta in Europa sul Recovery Fund. Dopo quasi quattro giorni di lavori i Paesi hanno chiuso l'intesa mantenendo l'importo complessivo degli aiuti a ...

Dall’altro la Giunta Ghilardi dà il via libera ai progetti edilizi ... in parte di proprietà della parrocchia e in parte del Comune dopo la soppressione dell’Ente Comunale Assistenza Milano. Per ...MILANO - Le Borse mondiali brindano all'intesa raggiunta in Europa sul Recovery Fund. Dopo quasi quattro giorni di lavori i Paesi hanno chiuso l'intesa mantenendo l'importo complessivo degli aiuti a ...