Manetti Bros: "il cinema di genere non dovrebbe esistere" (Di martedì 21 luglio 2020) Più volte abbiamo cercato di capire, durante il nostro Ultrapop Festival, qual è il problema dei film di genere: ecco cosa hanno detto i Manetti Bros. Sul nostro Ultrapop Festival si è discusso a lungo in merito ai film di genere in Italia e i Manetti Bros. hanno dato un'opinione interessante in merito. "I film di genere non dovrebbero esistere, sono sopravvalutati" - ha iniziato così Marco Manetti, precisando subito sul nostro canale Twitch - "nel senso che il genere dovrebbe dare soltanto un'idea, un target, su come mettere i film sugli scaffali. Al cinema, le storie sono più importanti del genere. Guardate noi: noi ... Leggi su movieplayer

Chiudete bene le vostre case! Pendragon sta liberando Diabolik

Altre informazioni saranno svelate man mano che ci avvicineremo all’arrivo della scatola che è prevista per il prossimo autunno, prima dell’uscita del film dallo stesso tema, diretto dai Manetti Bros ...

