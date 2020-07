Mafia: processo Capaci-bis, Corte appello entrata in Camera di consiglio (2) (Di martedì 21 luglio 2020) (Adnkronos) - Nel corso della requisitoria fiume della procura generale, il Pg Lia Sava aveva ricordato che le indagini sulla strage Falcone non si sono mai fermate e che gli inquirenti sono alla ricerca di "concorrenti esterni". "Fermo restando che la responsabilità di Cosa Nostra è scontata, si pensi a titolo meramente esemplificativo alle risultanze dei colloqui in carcere del 2013 fra Salvatore Riina e Alberto Lorusso, dove il capo dei capi Riina rivendica con malsano orgoglio di avere realizzato la strage di Capaci e quella di Via d'Amelio, le indagini per individuare eventuali concorrenti esterni continuano e non si fermano", aveva ribadito Sava. Leggi su iltempo

Mafia: processo Capaci-bis, Corte appello entrata in Camera di consiglio (2)

Il procuratore Volpe: "C'è un'emergenza mafia, la campagna elettorale in Puglia la affronti"

"I baresi tendono a ignorare il problema mafia. In città se ne parla poco perché è più comodo fingere che non ci sia. Anche in campagna elettorale, purtroppo, sull'argomento mafia c'è un silenzio tomb ...

Il capo della polizia ricorda Boris Giuliano: "Aveva trovato la strada per attaccare la mafia"

Noi ovviamente ricordiamo sempre i grandi processi e le grandi sentenze ... e non solo, parlassero di mafia e di criminalità organizzata. Questi sono stati veri e propri precursori che hanno pagato ...

