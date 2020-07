Lucia Azzolina a Radio 2: 'Riapriremo le scuole il 14 settembre. A Milano si parte prima' (Di martedì 21 luglio 2020) Lucia Azzolina a Radio 2: 'Riapriremo le scuole il 14 settembre. A Milano si parte prima'. Ospite di Non è un paese per giovani, il programma condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli, lunedì al ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Lucia Azzolina: 'Supplenti a scuola senza laurea? Così diamo la possibilità ai giovani di lavorare' - LegaSalvini : Matteo Salvini ancora contro Lucia Azzolina: 'Sciagurata, provare la febbre ai figli a casa? Ma siamo matti?' - dan2cil : RT @RadioSavana: Lo ha detto davvero. Lucia Azzolina: 'Nei posti giusti ci devono essere persone competenti: sono la persona giusta al post… - batmar : RT @RadioSavana: Lo ha detto davvero. Lucia Azzolina: 'Nei posti giusti ci devono essere persone competenti: sono la persona giusta al post… - AceccKramer : RT @HuffPostItalia: Lucia Azzolina: 'Supplenti a scuola senza laurea? Così diamo la possibilità ai giovani di lavorare' -

Ultime Notizie dalla rete : Lucia Azzolina

Per il rientro in classe a settembre si stanno definendo gli spazi aggiuntivi, mentre risulta più problematico organizzare il trasporto degli studenti e del personale negli orari di entrate e uscita d ...BOLOGNA - "Sugli spazi" per le lezioni del prossimo anno nel rispetto delle norme per evitare possibili contagi da Covid-19, "ci siamo. Sui trasporti resta ancora qualche piccola criticità, ma la mini ...