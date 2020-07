Luci e ombre di un passo storico per l'Ue, ora tocca a noi (Di martedì 21 luglio 2020) È un momento cruciale per l’Unione europea, stanno accadendo cose che sarebbero state impensabili fino a poco tempo fa. Avanzamenti bloccati per anni da dibattiti dogmatici e veti incrociati. Gli egoismi nazionali hanno ridimensionato il livello di ambizione della proposta della Commissione, ma non sono stati in grado di fermare la svolta. E questo è già un passo fondamentale per il futuro, per spostare l’asse delle battaglie per il processo di integrazione che quegli stessi egoismi nazionali tengono a freno da decenni, impedendo di mettere in comune risorse e strumenti per affrontare le sfide che nessun Paese può affrontare da solo. In questo senso il ‪#RecoveryFund apre una stagione diversa per l’UE.Ancora da costruire, certo, da consolidare, da presidiare centimetro per centimetro. Ma una fase nuova, ... Leggi su huffingtonpost

Recanati: i gioielli luminosi iGuzzini per la perla delle cantine della Maremma

2' di lettura 21/07/2020 - A Bolgheri, nel cuore di quella Maremma livornese decantata dal poeta Giosuè Carducci, sorge la cantina Masseto. Il suo nome si deve alle argille blu del Pliocene, frutto de ...

