Lorenzoni: «Sfido Zaia, non è il leghista buono. Né amministra bene» (Di martedì 21 luglio 2020) Arturo Lorenzoni, nel 2017 una battaglia gloriosa al comune di Padova ha preso il 23% con una coalizione civica ed è diventato vicesindaco. Ora ha lasciato il comune per sfidare il favoritissimo Zaia alla Regione. Chi glielo ha fatto fare? Non sono un politico di professione, mi sono impegnato in città, e adesso in regione, per spirito di servizio verso una comunità a cui sono molto legato. Mi sono reso conto che la mia figura può aggregare mondi diversi. Ma … Continua L'articolo Lorenzoni: «Sfido Zaia, non è il leghista buono. Né amministra bene» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzoni Sfido Scuola: inchiesta sul mondo dei docenti italiani La Repubblica