La forza di Manuel Bortuzzo a “Io e te”su Rai Uno (Di martedì 21 luglio 2020) Questo pomeriggio il nuotatore Manuel Bortuzzo è stato ospite del programma di Pierluigi Diaco “Io e te” su Rai Uno: il suo racconto Tra gli ospiti di questo pomeriggio a “Io e te”, programma post-prandiale condotto da Pierluigi Diaco su Rai Uno anche Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore, classe 1999, è tornato durante l’intervista al momento più doloroso della sua vita: lo scorso 3 Febbraio 2019, quando di fronte a un pub un proiettile partito per caso (o forse indirizzato ad un’altra persona) lo ha colpito danneggiandogli la spina dorsale. Costretto da allora su una sedia a rotelle, Manuel non ha mai tuttavia abbandonato i suoi sogni di gloria nel mondo dello sport come nuotatore e lavora instancabilmente ogni giorno per tornare a ... Leggi su zon

Manuel_Solinas : @Lorenz17229236 @newsbigone @matteosalvinimi Se devi criticare per forza un partito almeno di cose vere. Dimmi dove… - mr7officialfan : ??Un super video ?????? 'targato' Team Terra&moto con il pilota rovatese Manuel Rocca. Forza Matador ci vediamo al… - marcuccimauriz : @SBuffagni @Manuel_Ghzz @GiuseppeConteIT SIG.Pres fai capire al frugale che, chiuda tutti Paradisi fiscali dalla s… - __manuel__8 : RT @Gianludale27: Non so se si sia visto, ma sul suo casco, oltre allo sticker per sostenere #BlackLivesMatter, Vettel ha aggiunto anche un… - MANUEL_FC1969 : RT @Mikefalco: @LucaWP_2 @MANUEL_FC1969 @Giulio29375125 @AzzolinaLucia ...a meno che non arrivi un altro coronavirus. Con l’influenza per c… -

Ultime Notizie dalla rete : forza Manuel La forza di Manuel Bortuzzo a “Io e te”su Rai Uno Zon.it Manuel Bortuzzo a Io e Te confida il dolore più grande e riceve il messaggio di Filippo Magnini (Foto)

Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (foto). E’ giovanissimo ...

Forza Italia, la fuga continua: dopo Marcello lascia anche Spina

Per lui il futuro potrebbe essere in Fratelli d’Italia, che ha arruolato anche Zilli Gli azzurri senza consiglieri ...

Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (foto). E’ giovanissimo ...Per lui il futuro potrebbe essere in Fratelli d’Italia, che ha arruolato anche Zilli Gli azzurri senza consiglieri ...