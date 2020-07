Juve, lo scudetto è tuo: Lazio battuta e primato al sicuro (Di martedì 21 luglio 2020) E anche l’ultimo ostacolo è andato, ora è tutta in discesa. La Juve supera, a fatica, la Lazio e si avvia svelta verso la vittoria del nono scudetto consecutivo. I tre punti conquistati con i biancocelesti permettono a Ronaldo e compagni di allungare ancora in vetta e mettere al sicuro un primato che a dir la verità, da quando è ripreso il campionato, non è mai stato in bilico. La Lazio ci ha provato, ha giocato forse il miglior secondo tempo da quando l’emergenza ha fermato tutto. Immobile ha spaventato la Juve, ma non è bastato. Anche in caso di vittoria i punti di svantaggio sarebbero stati troppi. E pensare che ad aprile questa si pensava dovesse essere la sfida per la testa della classifica. Così non ... Leggi su italiasera

