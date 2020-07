Incidente a Biella, terribile il bilancio: una vittima e due feriti (Di martedì 21 luglio 2020) L’Incidente è avvenuto all’altezza del comune di Salussola, in provincia di Biella. Sul posto il personale del 118. Ennesimo Incidente sulle strade italiane. Due auto si sono scontrate sulla strada provinciale 322 tra Salussola e il Brianco, in provincia di Biella. Il bilancio dello scontro è drammatico: la conducente di uno dei due veicoli, una donna di 59 anni, è morta sul colpo. Il guidatore dell’altro mezzo coinvolto è stato trasportato dall’elicottero del 118 all’ospedale di Torino in codice rosso, mentre il passeggero si trova in codice giallo all’ospedale di Ponderano. Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Salussola e la polizia locale. LEGGI ANCHE >>> Tragedia in Toscana, coppia muore in un ... Leggi su bloglive

