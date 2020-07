Il Piemonte e Cuba, voglia di lavorare insieme (Di martedì 21 luglio 2020) Incontro a Palazzo Lascaris tra il presidente della Regione Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Salizzoni e l’ambasciatore a Roma, Josè Carlos Rodriguez Ruiz. È stata l’occasione per ringraziare medici e sanitari della Brigada Henry Reeve che hanno lavorato alle Ogr durante l’emergenza covid. Ma l’incontro ha creato i presupposti per una più concreta collaborazione su economia e cultura. col/sat/mrv/red Il Piemonte e Cuba, voglia di lavorare insieme su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Il Piemonte e Cuba, voglia di lavorare insieme - ferrocarrilcuba : RT @AicecCuba: Stasera la #MoleAntonelliana si illuminerà in segno di gratitudine a #Cuba e alla brigata medica #HenryReeve! Ore 22:00 #Ita… - Ave_Italia_Cuba : RT @AicecCuba: Stasera la #MoleAntonelliana si illuminerà in segno di gratitudine a #Cuba e alla brigata medica #HenryReeve! Ore 22:00 #Ita… - Notiziedi_it : Il Piemonte e Cuba, voglia di lavorare insieme - Maryter76271010 : RT @AicecCuba: Stasera la #MoleAntonelliana si illuminerà in segno di gratitudine a #Cuba e alla brigata medica #HenryReeve! Ore 22:00 #Ita… -