Il piano di De Laurentiis: calcio in Tv a 36 euro (Di martedì 21 luglio 2020) Il mondo del calcio potrebbe arrivare presto a un punto di svolta sui diritti tv. Si è svolta ieri la riunione sul tema proposta dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, alla quale hanno partecipato – fisicamente o in videochiamata – 17 società su 20 (assenti Juventus, Brescia e Spal). Il filo conduttore del confronto … L'articolo Il piano di De Laurentiis: calcio in Tv a 36 euro è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Gli obiettivi del canale di Lega: fino a 2,9 mld di ricavi: Aurelio De Laurentiis ha presentato n… - infoitsport : De Laurentiis, rivoluzione in tv: ecco il piano di ADL per i diritti televisivi - laziopress : - pasqualinipatri : - ROI05841958 : RT @CalcioFinanza: Il piano di #De Laurentiis: calcio in Tv a 36 euro -