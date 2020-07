Hong Kong, uiguri e Huawei. Londra sfida la Cina su tutto (Di martedì 21 luglio 2020) Roberto Fabbri Johnson sospende l'accordo di estradizione con l'ex colonia e attacca sul Xinijang. Pechino: "Ora basta" Dalle parole ai fatti. La sfida di Boris Johnson alla Cina di Xi Jinping va oltre l'annuncio della futura e chissà quanto effettivamente praticabile esclusione del colosso dell'informatica Huawei dal programma di sviluppo 5G nel Regno Unito e prende il volto di una serie di decisioni del governo di Londra motivate dal rifiuto di accettare passivamente la politica cinese di mancato rispetto dei diritti umani non solo nella ex colonia britannica di Hong Kong, ma anche nel Xinjiang. Il tutto mentre, in vista delle elezioni per il rinnovo del parlamento locale di Hong Kong fissate per l'inizio di ... Leggi su ilgiornale

