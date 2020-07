Giulia De Lellis deve operarsi: “Mi sono cagat* addosso!”, ecco cosa succede (Di martedì 21 luglio 2020) Momenti di paura per Giulia De Lellis. La celebre influencer, in questi mesi, dovrà essere operata. A farlo sapere è la diretta interessata tramite il suo profilo di Instagram e dopo avere fatto una visita approfondita proprio ieri. Giulia De Lellis deve operarsi, ecco cosa succede Diciamo che poteva andare peggio. Mi sono cag… addosso... L'articolo Giulia De Lellis deve operarsi: “Mi sono cagat* addosso!”, ecco cosa succede proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Giulia De Lellis deve operarsi: 'Mi sono cagat* addosso!' ??? ?? Ti raccontiamo cosa succede nelle nostre Stories (S… - blogtivvu : Giulia De Lellis deve operarsi: “Mi sono cagat* addosso!”, ecco cosa succede - zazoomblog : Giulia De Lellis elogia Aurora Ramazzotti - #Giulia #Lellis #elogia #Aurora - Notiziedi_it : Giulia De Lellis, Damante svela un dettaglio sul suo passato - bimbadiric : parliamo di cose serie e mi usi giulia de lellis come esempio okay -