Formula 1, aumentano le possibilità per il GP di Imola: domani prevista l’ispezione di Michael Masi (Di martedì 21 luglio 2020) Monza, il Mugello e adesso anche… Imola. L’Italia potrebbe avere addirittura tre gare in questo Mondiale 2020 di Formula 1, un numero impensabile fino a qualche mese fa ma che, con il trascorrere delle settimane, è diventato sempre più concreto. Charles Coates/Getty ImagesSe il GP di Monza e quello del Mugello sono già stati ufficializzati e inseriti in calendario per il 6 e il 13 settembre, la gara di Imola sta seguendo la stessa strada. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani il direttore di gara Michael Masi sarà all’autodromo Enzo e Dino Ferrari per ispezionare il tracciato. Si tratta di una prassi svolta prima di ogni appuntamento del Mondiale, dunque un altro elemento che gioca a favore del ... Leggi su sportfair

