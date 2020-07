Ellen Pompeo ricorda Justin Chambers e la loro intesa ai tempi di Grey’s Anatomy: “Lo amo” (Di martedì 21 luglio 2020) Nonostante Justin Chambers abbia lasciato il cast di Grey's Anatomy lo scorso anno nel generale silenzio da parte dei suoi colleghi, Ellen Pompeo ci tiene a far sapere di conservare un affetto profondo per l'ex costar. Justin Chambers ha interpretato per quindici anni Alex Karev, chirurgo pediatrico ruvido ma di buon cuore del Grey Sloan Memorial Hospital, nonché migliore amico della protagonista Meredith Grey. Quando l'attore ha deciso di lasciare il cast - ufficialmente per "dedicarsi ad altri progetti" ma più probabilmente per problemi di salute - il resto del cast ha accolto la notizia con una certa freddezza, commentandola come l'ennesima uscita di scena e nulla più. L'unica ad aver manifestato dispiacere per l'addio di ... Leggi su optimagazine

Il cast di Grey’s Anatomy è attualmente composto da: Ellen Pompeo, Justin Chambers, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCrea ...

Robert De Niro, Jamie Foxx, Morgan Freeman, John Leguizamo, Anthony Mackie, Rosie Perez, Ellen Pompeo e Jeffrey Wright hanno contribuito con le loro voci e il loro talento per promuovere il messaggio ...

