Eleventy, la collezione primavera/estate 2021 tra sostenibilità e smart working (Di martedì 21 luglio 2020) «C'è voglia di restituire il giusto valore alla qualità delle cose, quelle vere che durano nel tempo» così Marco Baldassari, fondatore e direttore creativo della linea uomo di Eleventy introduce la nuova collezione primavera/estate 2021 presentata sulla piattaforma digitale della Camera della Moda. « Il tempo è la chiave del nuovo modo di vestire» , continua Baldassari «per la vera bellezza che non passa di moda, ma rimane intatta come quella naturale eleganza che ha saputo rappresentare Marcello Mastroianni. Saremo eleganti per noi stessi e non più per apparire in un nuovo modo di vestire più comfort ma sempre molto curato, che ci vedrà stare più a casa e ci regalerà più armonia e più voglia di ... Leggi su gqitalia

