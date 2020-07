DayDreamer, anticipazioni oggi 21 luglio: notte d’amore per Can e Sanem (Di martedì 21 luglio 2020) anticipazioni e trama della soap DayDreamer -Le Ali del Sogno puntata del 21 luglio: Can e Sanem trascorrono una notte d’amore nel bosco mentre Polen sfida la Aydin perché vuole Can solo per sé DayDreamer va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14.40. Le anticipazioni della puntata di oggi raccontano che Can dopo che il video girato è andato perduto trova come soluzione quella di rigirareArticolo completo: DayDreamer, anticipazioni oggi 21 luglio: notte d’amore per Can e Sanem dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

periodicodaily : Daydreamer soap turca: anticipazioni martedì 21 Luglio #daydreamer #21luglio #staseraintv - zazoomblog : Daydreamer soap turca: anticipazioni martedì 21 Luglio - #Daydreamer #turca: #anticipazioni - xsupernowa : Non mia madre che si vede le anticipazioni di Daydreamer - redazionetvsoap : #DayDreamer Riusciranno a mantenere la distanza? Ecco le #anticipazioni - infoitcultura : DayDreamer – Le ali del segno anticipazioni puntata del 21 luglio: Sanem e Can dormono insieme -