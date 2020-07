Confiscati i beni al capo ultrà che salutò la mano a Salvini (Di martedì 21 luglio 2020) Confiscati i beni al capo ultrà del Milan Luca Lucci. Aveva precedenti per droga e nel 2018 salutò Matteo Salvini a un incontro Confiscati i beni di Luca Lucci, capo del tifo organizzato della Curva Sud del Milan. Aveva precedenti per droga e salutò Matteo Salvini stringendogli la mano nel 2018 durante un incontro. La foto allora destò molte polemiche essendo Lucci un pregiudicato coinvolto in reati di droga. Sempre un’inchiesta in tale ambito, al “Toro”, questo il suo soprannome, a giugno gli sono stati sequestrati beni per un valore di un milione di euro. La confisca di oggi è avvenuta nelle prime ore del mattino con un’operazione dei ... Leggi su bloglive

