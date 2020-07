Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale: come sta ora (Di martedì 21 luglio 2020) Alex Zanardi, dopo essere stato colpito da un malore il 19 giugno, è stato finalmente dimesso dall’ospedale di Siena. Ecco come sta ora lo sportivo. Alex Zanardi, dopo essere stato ricoverato il 19 giugno ed aver subito tre interventi, è stato dimesso dall’ospedale di Siena. SULLO STESSO ARGOMENTO: Alex Zanardi incidente Nuovo intervento chirurgico … L'articolo Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale: come sta ora è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

