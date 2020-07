Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2020 ore 10:30 (Di lunedì 20 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 20 LUGLIO 2020 ORE 9.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PRENESTINA PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO TRA NODO A24 Roma TERAMO E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA. E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI REGISTRANO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA QUI SI STA IN CODA TRA POMEZIA E SPINACETO, IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. E SEMPRE VERSO Roma, SULLA COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE A NORD DELLA CAPITALE, SULLA CASSIA ... Leggi su romadailynews

