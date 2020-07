Val Seriana, sassi lanciati contro un’auto in superstrada: a bordo c’era anche un bimbo di 3 mesi. È il secondo episodio in pochi giorni (Di lunedì 20 luglio 2020) Due episodi in pochi giorni, sempre nella stessa zona del Bergamasco: sassi lanciati contro le auto in transito in Val Seriana. Domenica pomeriggio un’auto su cui viaggiava una famiglia – madre, padre e figlio di 3 mesi – è stata colpita sul parabrezza all’uscita della galleria di Montenegrone, in direzione di Seriate. Nonostante lo spavento, il conducente è riuscito a mantenere il controllo: nessun ferito. L’episodio è stato raccontato su Facebook dalla donna che era a bordo: “Siamo in auto che chiacchieriamo, ma qualcuno ha avuto la bella idea di lanciare un sasso grosso come un pompelmo dal cavalcavia. Chiunque tu sia sappi che non è successo nulla per ... Leggi su ilfattoquotidiano

La follia dei sassi dal cavalcavia sulla superstrada in Val Seriana: colpita un’auto con bimbo di tre mesi

È una mamma della Val Seriana, Elena Zanga, a denunciare tutto su Facebook, con un post pubblicato domenica (19 luglio) in serata: «Domenica pomeriggio come tante — ha scritto pubblicando la foto del ...

