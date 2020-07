Trans ucciso a coltellate in casa a Milano (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - Milano, 20 LUG - E' stato ucciso a coltellate, inferte su torace e sulla schiena, un Trans di 48 anni, trovata cadavere in casa dai vigili del fuoco che erano stati chiamati dai vicini per una ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - E' stato ucciso a coltellate, inferte su torace e sulla schiena, un trans di 48 anni, trovata cadavere in casa dai vigili del fuoco che erano stati chiamati dai vicini per un ...

Una trans di 48 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Plana, a Milano. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per una fuga di gas su richiesta dei vici ...

