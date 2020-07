Traffico Roma del 20-07-2020 ore 18:00 (Di lunedì 20 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla via Tiburtina alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila poi ancora tra via Prenestina & viale Castrense sulla percorso Urbano proprio della Roma L’Aquila uscita dalla città code da Viale Togliatti al Raccordo sul raccordo in carreggiata interna abbiamo cose dalla centrale del latte alla Prenestina code anche in esterna dalla Laurentina alla Romanina fino alle 19 possibili disagi per una settimana di protesta viale Mazzini davanti alla sede Rai sulla via Ardeatina al restringimento della sede strada per lavori all’altezza di via Casali delle cornacchiole Ci sono code tra via di torricola del raccordo sempre a Roma Sud a causa di un incendio in via ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 20-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Libia: Farnesina sosterrà Oim e Unhcr per il contrasto al traffico di esseri umani

Roma , 20 lug 17:33 - (Agenzia Nova ... elaborato su richiesta italiana al fine di aiutare la stabilizzazione del Paese e contrastare il traffico di esseri umani. Lo riferisce una nota stampa della ...

Non c’è ripresa post Covid senza fiducia. Il caso del traffico aereo

Roma. Dopo aver toccato il fondo con la chiusura dei confini tra stati per contenere la pandemia, il traffico aereo comincia ora a risalire la china. Sarà un processo lento – ripetono le associazioni ...

