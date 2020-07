The Batman, Colin Farrell: "Il film è incredibilmente originale" (Di lunedì 20 luglio 2020) Colin Farrell, grande fan dei film su Batman realizzati finora, sottolinea l'incredibile originalità di The Batman che sarà qualcosa di completamente diverso. La star di The Batman, Colin Farrell, ha lodato pubblicamente l'originalità del progetto e il coraggio del regista Matt Reeves. Farrell veste i panni del villain Oswald Cobblepot, alias, Pinguino. "Ho visto Batman - il ritorno il giorno in cui è uscito, perciò ho visto il Pinguino di Danny DeVito e l'ho amato" ha ricordato Farrell a SFX magazine. "Il primo Batman con Jack Nicholson, Kim Basinger e Michael Keaton era incredibile. E il Pinguino di Danny era ambiguo, ... Leggi su movieplayer

